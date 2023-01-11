Число заболевших гриппом и ОРВИ во Владимирской области идёт на спад. За первую неделю 2023 года...

Число заболевших гриппом и ОРВИ во Владимирской области идёт на спад.За первую неделю 2023 года за медпомощью обратились 6 139 человек с признаками ОРВИ, в том числе 2 713 детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.Превышение средне областного показателя заболеваемости отмечено лишь во Владимире, Радужном и Собинском районе.Недельный эпидпорог превышен в возрастной группе 15 лет и старше. Это может быть связано с отсроченной обращаемостью граждан в медицинские организации в праздничные дни, сообщает Правительство Владимирской области.Роспотребнадзор напоминает: самый распространённый путь передачи вируса гриппа – воздушно-капельный, но возможен и бытовой. Чаще всего болеют дети, у которых не выработан иммунитет к вирусам гриппа и других респираторных инфекций.При заболевании «в лёгкой форме» всё же рекомендуется оставаться дома, чтобы не получить осложнение и не подвергать опасности заражения окружающих людей.Фото: pxfuel.com