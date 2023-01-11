Поезда на серой и оранжевой линиях Московского метрополитена движутся в соответствии с графиком. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Поезда на "серой" и "оранжевой" линиях Московского метрополитена движутся в соответствии с графиком. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.Сбой в движении вызвало повышенное напряжение, которое поступает на тяговые подстанции с территории города. Поезда следовали с увеличенными интервалами на центральном и южном участках Севпуховско-Тимирязевской линии, а также на южном отрезке "оранжевой" ветки.Увеличение интервалов было необходимо для проверки железнодорожной инфраструктуры. После окончания работ движение оперативно привели в соответствие штатному режиму."Движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях осуществляется в соответствии с графиком", – сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.Об увеличении интервалов на Серпуховско-Тимирязевской линии Дептранс сообщил в 8:39, 11 января. Спустя две минуты аналогичное предупреждение поступило относительно движения на Калужско-Рижской ветке.