Еще один памятник святым Петру и Февронии Муромским появится недалеко от Санкт-Петербурга. Еще...

Еще один памятник святым Петру и Февронии Муромским появится недалеко от Санкт-Петербурга.Еще один памятник покровителям любви, семьи и брака - святым Петру и Февронии Муромским появится в России. У нового храма в честь благоверных князей. Его строят в поселке Солнечный Ленинградской области, в полутора часах езды от Санкт-Петербурга.Работы начались этим летом. Уже возведено деревянное здание храма в стиле северного позднего русского модерна. Установлены купола и электронный звонарь, проведен газ. Ведутся работы по подключению электроэнергии, сделан проект ландшафтного дизайна территории. Строительство планируется завершить в 24-м году. Перед храмом будет установлен памятник покровителям брака. Первый монумент в честь Петра и Февронии, напомню, был открыт в 2008 году в Муроме.