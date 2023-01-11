15 государственных больниц Владимирской области получат новые машины скорой помощи. 12 января губернатор региона вручит ключи руководителям, сообщили в пресс-службе областного

15 государственных больниц Владимирской области получат новые машины скорой помощи. 12 января губернатор региона вручит ключи руководителям, сообщили в пресс-службе областного Правительства. В конце 2022 года в наш регион поставлено 14 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных медоборудованием по классу «В» (интенсивная терапия) и 1 автомобиль, оснащенный оборудованием по классу «С» (реанимация). Прокомментируйте новость у нас