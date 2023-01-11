Доктор биологических наук, профессор, завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета Сергей Гашев рассказал о том, какие виды животных находятся на грани ..

Доктор биологических наук, профессор, завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета Сергей Гашев рассказал о том, какие виды животных находятся на грани вымирания. Специалист спрогнозировал, что будет с популяцией разных видов животных в России в ближайшее время.Эксперт сообщил, что катастрофическое положение складывается для белого медведя. В основном это связано с глобальным потеплением, которое проявляется как раз в Арктике. Среди вымирающих видов он также назвал тонкоклювого кроншнепа, передает . Гашев подчеркнул, что сложная ситуация складывается с популяцией каспийской нерпы.