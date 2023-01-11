Французской кухне на московской земле исторически не везет. Итальянская отлично прижилась, японская, китайская, ближневосточная, даже скандинавская нашли своих преданных поклонников. А Франция – законодательница всяких мод, где родилась, пожалуй, самая сложная и утонченная кухня в мире, заметно отстает. Может быть, именно в силу своей сложности и утонченности. Между тем, на нее определенно есть спрос. Это видно по тому, с каким неподдельным интересом гости встречают каждую французскую премьеру. Le Pigeon, открывший свои двери на Цветном бульваре буквально на самом излете 2022 года, тоже не стал исключением.

Французской кухне на московской земле исторически не везет. Итальянская отлично прижилась, японская, китайская, ближневосточная, даже скандинавская нашли своих преданных поклонников. А Франция – законодательница всяких мод, где родилась, пожалуй, самая сложная и утонченная кухня в мире, заметно отстает. Может быть, именно в силу своей сложности и утонченности. Между тем, на нее определенно есть спрос. Это видно по тому, с каким неподдельным интересом гости встречают каждую французскую премьеру. Le Pigeon, открывший свои двери на Цветном бульваре буквально на самом излете 2022 года, тоже не стал исключением.Речь идет о новом проекте ресторатора Антона Пинского, созданном, на сей раз, в коллаборации с талантливыми и весьма искушенными шеф-поварами Георгием Трояном и Антоном Ковальковым. Это не классический французский ресторан – чопорный и строгий, скорее стильное гастробистро, очень парижское по атмосфере и еде.Поэтому меню получилось немного пижонским и даже хулиганским. При этом видно, что и Ковальков, и Троян отлично знают матчасть и хорошо владеют всеми положенными техниками, а последний и вовсе окончил Le Cordon Bleu.Меню совсем небольшое, но каждая позиция тщательно выверена. В разделе закусок есть и террин из фуа-гра с чатни из айвы, и эклер с крабом, и жардиньера из овощей. Но открывается он – совершенно неожиданно – яйцом Мимоза, причем сразу в нескольких версиях – с крабом, трюфелем и черной икрой. Начинка затейливая, майонез, разумеется, от шефа.В разделе антре свежайший Сан-Жак удачно дополнен мандарином, а маринованный лосось – зеленой сальсой. Рийет из лосося подкупает деликатной текстурой, мясо камчатского краба и пряная заправка превращают довольно ординарный зеленый салат в нечто совершенно особенное. Но, пожалуй, самое главное открытие здесь – лук-порей конфи. В самом деле, мало кто способен представить себе этот овощ в качестве самостоятельного блюда. Заказать его можно только из любопытства и тяги к экспериментам. Однако по факту оказывается, что это едва ли не лучшая позиция в меню – изящная, сложная, тонкая гастрономическая конструкция.Супов всего два, но луковый, конечно, имеется – его готовят на густом бульоне из говядины и цыпленка.В разделе основных блюд стоит обратить внимание на стриплойн с козлобородником и трюфелем, на седло ягненка с печеной айвой и на утиную грудку с мандаринами. Эти позиции ближе всего к классике. А вот за рыбной кулебякой в Le Pigeon наверняка будут возвращаться. В ее начинке нет ни одного рисового зернышка, зато много фарша из креветок и филе сибаса. Все это заворачивается в тончайшее слоеное тесто, а подается с очень французским соусом на основе шампанского – густым и плотным.Раздел десертов совсем крохотный. Крем-брюле и тарт татен со сливочным мороженым, как минимум, не разочаруют. А изысканная французская меренга с сорбетом из пьяной груши запоминается не меньше лука-порея.Средний счет – 4 000 рублей.