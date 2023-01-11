Каждый должен иметь право проявить свой талант на равны правах, поэтому Шаман принял справедливое решение.

Каждый должен иметь право проявить свой талант на равны правах, поэтому Шаман принял справедливое решение.Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярославл Дронов) обрел сумасшедшую популярность и всенародную любовь всего за несколько месяцев. До этого сладкоголосый парень участвовать в шоу "Голос" на Первом канале, но так много народу его не знало.Когда некоторые артисты начали критиковать Россию и покидать страну, Шаман напротив занял патриотическую позицию и те самым занял сиво нишу, став популярным и востребованным исполнителем. Однако мало кто знает, что Шаман является композитором и сам пишет песни.Несмотря на это, многие знают лишь его каверы. Судя по всему, это надоело артисту, и он решил показать свой истинный талант. Именно поэтому Shaman психанул и решил постепенно отказаться от каверов на своих концертах и постепенно перейти на собственные хиты, которые он пишет регулярно. Таким образом собственные композиции рано или поздно вытеснят каверы. Да и петь одно и то же уже просто нереально."От каких-то песен в концертной программе я вынужден буду отказываться. Потому что невозможно исполнять все песни. Это будет уже концерт не на два часа, а на четыре. Но так — нереально. Люди устанут", – приводит слова певца Shaman .