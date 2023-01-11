12 января 2023 года проходит народный праздник Анисья Зимняя и церковный день памяти мученицы...

12 января 2023 года проходит народный праздник Анисья Зимняя и церковный день памяти мученицы Анисии Солунской. Еще праздник называют Анисья Желудочница. Дело в том, что Православная церковь отмечает День памяти святой мученицы Анисии Солунской, которая была убита римским воином ударом меча в бок. Так как святая погибла от удара мечом и поражения органов, которые находятся в области живота, сегодня она считается помощницей при болезнях желудка.Что можно делать 12 января 2023 года:1. Принято ходить в гости или приглашать гостей. Готовили застолье с блюдами из свиных желудков, печени или мяса свиньи.2. В этот день было принято резать свиней. Особым вниманием пользовался желудок, по которому гадали и из которого готовили различные блюда.3. Люди, которые испытывали проблемы с желудком, молились Анисье. Считалось, что святая обязательно поможет.Что нельзя делать 12 января 2023 года:1. Нельзя ничего поднимать на дороге и уже тем более приносить находку домой.2. Не рекомендуется ходить в одиночку по улице и безлюдным местам — на Святки может повстречаться нечисть.3. Нельзя прясть, шить, вышивать, вязать, рукодельничать — к несчастью.Народные приметы на 12 января 2023 годаВороны сидят преимущественно на нижних ветках деревьев — ветер предвещают.Если кошка прячет в лапах свою мордочку — чувствует приближающийся мороз.Если кошка лежит или спит животом вверх — скоро наступит тепло.Воробьи расчирикались — к оттепели.Ночью наблюдается южный ветер — лето будет тёплым и урожайным, а если западный — то в реках будет много рыбы, рыбаков ждёт удачный лов.Фото pxfuel.com