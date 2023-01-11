Беременная певица и ведущая Ольга Орлова запустила любопытный конкурс в своих социальных сетях.
Беременная певица и ведущая Ольга Орлова запустила любопытный конкурс в своих социальных сетях.
45-летняя певица
и телеведущая Ольга Орлова наслаждается последними месяцами второй беременности.
Совсем скоро она встретится с долгожданной дочкой вместе с мужем Валерием —
седовласым московским бизнесменом. Но далеко не все разделяют счастье
экс-солистки "Блестящих".
В Сети массово
распространена теория, что живот Орловой — накладной. Якобы ребенка вынашивает
суррогатная мама, а женщина просто играет роль беременной. Сначала Ольга бурно реагировала
на такие комментарии, а сейчас нашла новое развлечение — она готова на сделку с
хейтерами.
"Назовите
сумму, а я вам предоставлю видеодоказательство", — пообещала Ольга Орлова.
Если окажется, что беременность не настоящая — человек заберет деньги. Но если
это не обман, а под одеждой Орловой кроется не накладная подушка — деньги уйдут
на лечение нуждающегося ребенка.
Таким образом,
Ольга Орлова хочет уже отделаться от скептически настроенных поклонников. Но,
неудивительно, что и после слов о пари нашлись недовольные. В социальных сетях ведущую
назвали транжирой, сорящей деньгами. Судя по всему, какое бы действие не совершила
Орлова, на нее всегда обрушится негатив.