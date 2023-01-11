Беременная певица и ведущая Ольга Орлова запустила любопытный конкурс в своих социальных сетях.

Беременная певица и ведущая Ольга Орлова запустила любопытный конкурс в своих социальных сетях.45-летняя певицаи телеведущая Ольга Орлова наслаждается последними месяцами второй беременности.Совсем скоро она встретится с долгожданной дочкой вместе с мужем Валерием —седовласым московским бизнесменом. Но далеко не все разделяют счастьеэкс-солистки "Блестящих".В Сети массовораспространена теория, что живот Орловой — накладной. Якобы ребенка вынашиваетсуррогатная мама, а женщина просто играет роль беременной. Сначала Ольга бурно реагировалана такие комментарии, а сейчас нашла новое развлечение — она готова на сделку схейтерами."Назовитесумму, а я вам предоставлю видеодоказательство", — пообещала Ольга Орлова.Если окажется, что беременность не настоящая — человек заберет деньги. Но еслиэто не обман, а под одеждой Орловой кроется не накладная подушка — деньги уйдутна лечение нуждающегося ребенка.Таким образом,Ольга Орлова хочет уже отделаться от скептически настроенных поклонников. Но,неудивительно, что и после слов о пари нашлись недовольные. В социальных сетях ведущуюназвали транжирой, сорящей деньгами. Судя по всему, какое бы действие не совершилаОрлова, на нее всегда обрушится негатив.