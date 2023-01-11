Вдова Пьера Нарцисса поделилась новыми подробностями зачатия ребенка от ушедшего мужчины.

Вдова Пьера Нарцисса поделилась новыми подробностями зачатия ребенка от ушедшего мужчины.35-летняя вдоваПьера Нарцисса Виктория Калачева после ухода любимого мужчины начала новую жизнь.Разбитая горем она по-своему начала оплакивать мужа, и решила увековечить егопамять. Сначала она устроила памятный вечер с друзьями и близкими, а теперьпланирует заказать мраморный мемориал и… родить ушедшему мужу сына.Еще при жизниПьер Нарцисс мечтал о втором ребенке. Из-за сложных взаимоотношений Викторияотказывалась рожать. Теперь же женщина готова пойти на многое, чтобы наследникпоявился на свет. Так, в распоряжении Калачевой два биоматериала — самого Пьераи его внебрачного сына. В зависимости от пригодности отцом ребенка могут статьразные люди.В недавнеминтервью жена Пьера Нарцисса выдала правду о беременности. Об этом сообщает . Она проходитгормональную терапию, проверяет материалы, сдает анализы. Виктория не жалеет никакихденег — стоимость всех процедур оценивается в полмиллиона рублей. Все ради ПьераНарцисса."Хочууточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит",— рассказывает Виктория. Женщина надеется, что все пройдет успешно.