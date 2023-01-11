После тяжелой травмы Инна Чурикова продолжает оставаться на позитивной волне.
После тяжелой травмы Инна Чурикова продолжает оставаться на позитивной волне.
Прошлым летом 79-летняя
актриса театра и кино Инна Чурикова получила серьезную травму. Женщина упала со
сцены прямо во время спектакля. Зрители оказали ей первую помощь, после чего артистку
тут же увезли в больницу. Конечно, серьезная травма сильно отразилась на
карьере актрисы.
Оставившая на время
восстановления сцену Чурикова сильно переживала из-за временной неспособности
играть. Но, судя по всему, состояние актрисы вскоре позволит ей вернуться на
театральные подмостки. Такую надежду высказал Марк Варшавер, директор "Ленкома"
— любимого театра Инны Чуриковой. По его словам, актрису ждут в феврале.
"Инна
Михайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле "Ложь во спасение",
— рассказывает режиссер. Он добавляет, что в репертуаре спектакль уже стоит,
поэтому коллеги, близкие друзья и зрители тоже ждут постановки с любимой
актрисой.
Сейчас Инна
Чурикова почти не чувствует последствий падения. К сожалению, как и многие,
актриса страдает от сезонной болезни — ОРВИ. По словам Варшавера, ничего
страшного и угрожающего нет. Сама Чурикова не комментировала свое состояние.