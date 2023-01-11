После тяжелой травмы Инна Чурикова продолжает оставаться на позитивной волне.

После тяжелой травмы Инна Чурикова продолжает оставаться на позитивной волне.Прошлым летом 79-летняяактриса театра и кино Инна Чурикова получила серьезную травму. Женщина упала сосцены прямо во время спектакля. Зрители оказали ей первую помощь, после чего артисткутут же увезли в больницу. Конечно, серьезная травма сильно отразилась накарьере актрисы.Оставившая на времявосстановления сцену Чурикова сильно переживала из-за временной неспособностииграть. Но, судя по всему, состояние актрисы вскоре позволит ей вернуться натеатральные подмостки. Такую надежду высказал Марк Варшавер, директор "Ленкома"— любимого театра Инны Чуриковой. По его словам, актрису ждут в феврале."ИннаМихайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле "Ложь во спасение",— рассказывает режиссер. Он добавляет, что в репертуаре спектакль уже стоит,поэтому коллеги, близкие друзья и зрители тоже ждут постановки с любимойактрисой.Сейчас ИннаЧурикова почти не чувствует последствий падения. К сожалению, как и многие,актриса страдает от сезонной болезни — ОРВИ. По словам Варшавера, ничегострашного и угрожающего нет. Сама Чурикова не комментировала свое состояние.