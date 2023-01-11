Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась о дальнейших планах в Доме-2.

Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась о дальнейших планах в "Доме-2".39-летняя телеведущая извезда социальных сетей Ксения Бородина провела новогодние праздники вТаиланде. Вместе с двумя дочками она позировала на фото, делилась интереснымиместами и, конечно, снимала видео шикарных закатов. Уехавшая из России Бородинани капли не пожалела, что провела зимние праздники в тепле.По возвращению в Россию уКсении сбился режим сна, поэтому, чтобы скрасить бессонницу, она призвалаподписчиков задать ей интересные вопросы. Так, женщины просили совета по отношениям,узнавали рецепты красоты Бородиной и интересовались, какие подарки звездаполучила на Новый год. Не забыли спросить Ксению и о планах на будущее.Многие поклонникипереживают, не покинет ли телеведущая любимый проект "Дом-2". В новомсезоне уже не появятся Влад Кадони из-за разногласий и Ольга Орлова,находящаяся на последних месяцах беременности. Ксения убедила своих фанатов —она остается с ними и объявила единственную причину возможного ухода из проекта."Ребят, я на "Доме-2"проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня могут испугатьобновления? Меня может испугать только если платить будут плохо, тогда и нетсмысла, а всего остального я уже отбоялась в свое время", —пооткровенничала Ксения Бородина.