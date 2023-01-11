92-летний Иван Краско оказался госпитализирован с инсультом.
92-летний Иван Краско оказался госпитализирован с инсультом.
Народный артист
РФ, актер театра и кино Иван Краско в прошлом году отметил 92-й день рождения.
Конечно, такой солидный возраст несет в себе большие риски. Мужчина долгое
время стойко держался, но на днях дал слабину. Краско был госпитализирован с
диагнозом инсульт.
Переживший такой
сильный стресс актер практически оказался рядом с богом. Об этом рассуждает
врач-невролог Сергей Арсенин с . По его мнению, дожить до такого возраста,
пережить инсульт без парезов и параличей — это большая удача.
"Это ты под
боженькой ходишь", — говорит врач.
Кроме этого,
переживший инсульт Иван Краско теперь оказывается в новой группе риска. После
первого кровоизлияния всегда может настать второй. Нужно тщательно следить за
здоровьем и соблюдать рекомендации врачей.
"Человек
дожил до такого возраста, а если еще и первый инсульт в таком возрасте, то
организм очень сильный", — завершает разговор эксперт.
Пожилому Ивану Краско
действительно повезло. Врачи пока держат актера в больнице, ставят капельницы и
выдают лекарства. Покидать стены учреждения не рекомендуется. Краско и раньше
оказывался в больнице, но всегда выписывался заранее. Неизвестно, как Иван
Иванович поведет себя в этот раз.