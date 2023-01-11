92-летний Иван Краско оказался госпитализирован с инсультом.

92-летний Иван Краско оказался госпитализирован с инсультом.Народный артистРФ, актер театра и кино Иван Краско в прошлом году отметил 92-й день рождения.Конечно, такой солидный возраст несет в себе большие риски. Мужчина долгоевремя стойко держался, но на днях дал слабину. Краско был госпитализирован сдиагнозом инсульт.Переживший такойсильный стресс актер практически оказался рядом с богом. Об этом рассуждаетврач-невролог Сергей Арсенин с . По его мнению, дожить до такого возраста,пережить инсульт без парезов и параличей — это большая удача."Это ты подбоженькой ходишь", — говорит врач.Кроме этого,переживший инсульт Иван Краско теперь оказывается в новой группе риска. Послепервого кровоизлияния всегда может настать второй. Нужно тщательно следить заздоровьем и соблюдать рекомендации врачей."Человекдожил до такого возраста, а если еще и первый инсульт в таком возрасте, тоорганизм очень сильный", — завершает разговор эксперт.Пожилому Ивану Краскодействительно повезло. Врачи пока держат актера в больнице, ставят капельницы ивыдают лекарства. Покидать стены учреждения не рекомендуется. Краско и раньшеоказывался в больнице, но всегда выписывался заранее. Неизвестно, как ИванИванович поведет себя в этот раз.