На странице Ларисы Долиной в соцсетях появилось новое фото, сделанное за границей. Реакция поклонников не заставила себя ждать.

На странице Ларисы Долиной в соцсетях появилось новое фото, сделанное за границей. Реакция поклонников не заставила себя ждать.На прошлой неделе Лариса Долина улетела на Мальдивы. Об отпуске она мечтала последние несколько лет. Оказавшись на островах, певица пустилась в пляс. Видео с танцующей на песке артисткой появилось в ее телеграм-канале. На протяжении всего отпуска звезда держит связь с поклонниками посредством соцсетей.Соскучившись по Ларисе Александровне, фанаты в очередной раз заглянули в телеграм-канал артистки и вновь нашли ее на берегу океана. На сей раз Долина поделилась фото, на котором запечатленав коротком платьице, шагающей по белому песку... правда, с одной ногой. Вторая нога попала в кадр неполностью. "Осталось 4 дня… И с головой в работу!", – сообщила певица, которая, если судить по фото, слегка почернела от солнца.Наверняка этот отпуск пошел на пользу Долиной, которая очень долго работала без перерыва. Из-за плотного графика у артистки начались проблемы со здоровьем. Ее даже мучила бессонница, поэтому она стала принимать таблетки. Впрочем, по свежим фотографиям певицы видно, что она зарядилась энергией и теперь вновь готова радовать поклонников.Ранее Лариса Долина ответила злопыхателям, которые называют ее старухой и стыдят за короткие наряды. Певица заявила, что чувствует себя гораздо моложе. Слова артистки "Дни.ру".