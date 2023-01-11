Звезда фильма Здравствуйте, я ваша тетя! не раз сталкивалась с разочарованиями и неудачами в любовных делах.

Звезда фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" не раз сталкивалась с разочарованиями и неудачами в любовных делах.Татьяна Веденеева – одна из самых известных и любимых зрителями телеведущих страны. Артистка добилась успеха в карьере, покорила сердца многомиллионной публики, вскружила голову многим мужчинам... А вот обрести настоящее счастье в личной жизни ей так и не удалось.Звезда передачи "Спокойной ночи, малыши" всегда имела множество поклонников и решилась на замужество уже в 22 года. Сердце актрисы покорил художник-реставратор Валерий Шапошников. Избранник оказался старше Татьяны на 13 лет, но разница в возрасте ее не смутила. Через некоторое время влюбленные поженились, а в 1983 году у них родился сын Дмитрий.Увы, сохранить семью у супругов не вышло. Веденеева рассказывала, что брак рухнул из-за пагубных привычек Шапошникова. Когда у Валерия возникли проблемы на работе, он пристрастился к алкоголю и начал уходить в запои. Артистка развелась с мужем, но не препятствовала общению сына с отцом.Вторым избранником звезды стал бизнесмен и юрист Юрий Бегалов. Будущие супруги познакомились во время интервью, которое проводила телеведущая. Однако первая встреча не положила начало отношениям. К тому моменту Татьяна еще не развелась, да и Юрий был несвободен. Тем не менее судьба старательно сводила их вместе.Следующая встреча состоялась на фестивале "Ступень к Парнасу". После мероприятия ведущая и бизнесмен прониклись друг к другу симпатией и начали поддерживать общение. Дружба переросла в серьезное чувство, а затем – в свадьбу.Семейная жизнь пары оказалась очень насыщенной. Супруги переехали во Францию, строили собственный бизнес по производству соусов и были счастливы вместе. Для полной идиллии в семье не хватало только пополнения. К сожалению, мечте об общих детях не суждено было сбыться. В какой-то момент Веденеева ждала малыша, но беременность закончилась выкидышем.Спустя 15 лет брак неожиданно рухнул. Телеведущая узнала, что у мужа есть любовница, которая ждет от него ребенка. Звезда не стала удерживать неверного супруга и рассталась с ним.Сейчас, в свои 69 лет, Татьяна Веденеева не афиширует личную жизнь. После развода артистка не вышла замуж в третий раз. Судя по всему, одиночеству ее не тяготит. Знаменитость говорила, что привыкла быть одна.