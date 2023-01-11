Жители России могут почувствовать снижение качества сотовой связи в ряде регионов. Кроме того, возможно повышение тарифов на связь. Это заметит небольшое количество пользователей. […] ..

Жители России могут почувствовать снижение качества сотовой связи в ряде регионов. Кроме того, возможно повышение тарифов на связь."Это заметит небольшое количество пользователей. […] Существует вероятность, что услуги связи в России в 2023 году подорожают, в частности, из-за санкционных сложностей, но Федеральная антимонопольная служба очень строго следит за такими действиями", — цитирует генерального директора некоммерческой организации "Цифровые платформы" Щельцина . Специалист объяснил, что это связано с рядом санкционных сложностей.