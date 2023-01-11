Счетная палата Владимирской области проверит законность и эффективность расходования средств областного бюджета учебно-патриотическим центром «Авангард», который должен готовить

Счетная палата Владимирской области проверит законность и эффективность расходования средств областного бюджета учебно-патриотическим центром «Авангард», который должен готовить молодежь к военной службе группами по 40 человек. «Объем субсидии, предусмотренной АНО «Авангард» законом об областном бюджете на 2022 год, составлял более 114 млн руб. за счет средств областного бюджета», – сообщили в пресс-службе областных аудиторов. Однако,