Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании всех торговых центров столицы. Сотрудники специальных органов проводят выборочную проверку.

Неизвестный злоумышленник сообщил о "минировании" всех торговых центров столицы. Сотрудники специальных органов проводят выборочную проверку.О звонке неизвестного анонима сообщил представитель экстренных служб столицы. Его слова передает агентство РИА Новости."Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", – заявил источник.В экстренных службах города не исключат, что звонки поступали с территории Украины. Ситуация находится под контролем, эвакуации из торговых центров не проводится.Ранее неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни. Также злоумышленники заявляли об угрозе взрывов в зданиях Верховного и апелляционных судов и в Московском международном Доме музыки.