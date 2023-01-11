11 января Православная церковь чтит память 14.000 младенцев. На Руси же в этот день защищались от нечистой силы.
11 января Православная церковь чтит память 14.000 младенцев. На Руси же в этот день защищались от нечистой силы.
История
После рождения
Сына Божиего царь Ирод в Вифлееме замыслил убить младенца. Но так как после
поклонения родившемуся звезда указала им иной путь, Ирод не смог поймать
ребенка.
Тогда Ирод
приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и
младше. Эти младенцы стали первыми мучениками за Христа.
В народном же календаре
11 января бушует нечистая сила. Чтобы защититься, крестьяне совершали обряды,
приглашали в дом знахарку и жгли костры. Считалось, что в огне сгорают все
болезни и беды.
Традиции и
приметы
День проводили
дома, скромно, не привлекая внимания.
Метель на улице к
дождливому июлю.
Ночные яркие
звезды к ближним холодам.
Если небо чистое
— погода улучшиться. Если же небо яркое на закате — погода будет хуже.
Что нельзя делать
11 января
11 января
запрещено отправляться в дальний путь, одному ходить в безлюдные места.
Особенно внимательно следили за детьми — нельзя оставлять их без присмотра.
Не стоит 11
января быть в унынии и грусти, жаловаться на судьбу. Иначе можно накликать
беду.
Но и желать
другому здоровья и счастья нельзя, чтобы не подарить свое.