11 января Православная церковь чтит память 14.000 младенцев. На Руси же в этот день защищались от нечистой силы.

11 января Православная церковь чтит память 14.000 младенцев. На Руси же в этот день защищались от нечистой силы.ИсторияПосле рожденияСына Божиего царь Ирод в Вифлееме замыслил убить младенца. Но так как послепоклонения родившемуся звезда указала им иной путь, Ирод не смог пойматьребенка.Тогда Иродприказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет имладше. Эти младенцы стали первыми мучениками за Христа.В народном же календаре11 января бушует нечистая сила. Чтобы защититься, крестьяне совершали обряды,приглашали в дом знахарку и жгли костры. Считалось, что в огне сгорают всеболезни и беды.Традиции иприметыДень проводилидома, скромно, не привлекая внимания.Метель на улице кдождливому июлю.Ночные яркиезвезды к ближним холодам.Если небо чистое— погода улучшиться. Если же небо яркое на закате — погода будет хуже.Что нельзя делать11 января11 январязапрещено отправляться в дальний путь, одному ходить в безлюдные места.Особенно внимательно следили за детьми — нельзя оставлять их без присмотра.Не стоит 11января быть в унынии и грусти, жаловаться на судьбу. Иначе можно накликатьбеду.Но и желатьдругому здоровья и счастья нельзя, чтобы не подарить свое.