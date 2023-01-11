Юлия Барановская сделала важное заявление.

Юлия Барановская сделала важное заявление.После разрыва с Андреем Аршавиным телеведущая так и не обрела счастье с мужчиной. Между тем, вокруг нее все же ходят слухи о романах. Например, в прошлом году из-за брошенной Ксенией Собчак фразы ей стали приписывать отношения с Григорием Лепсом.У певца, к слову, как раз в тот момент начались проблемы с женой, которая в итоге с ним развелась. Неудивительно, что слова журналистки наделали очень много шума и заставили публику обратить повышенное внимание к звезде "Мужского / Женского". При этом сама она на фоне бесконечных новостей молчала о романе с Григорием Лепсом, что довольно странно, учитывая ее способность говорить обо всем прямо.К примеру, накануне в своем микроблоге Юлия Барановская решила написать пост про мужчин и женщин, а также наконец-то раскрыла правду о том, какие главные отличия видит между ними. Звезда наткнулась на исследование психологов, в котором было сказано, что женщины способны представлять чужие мысли и эмоции, чего не скажешь о представителях сильного пола.С этим утверждением экс-возлюбленная футболиста явно согласилась. По ее мнению, эмпатичными и многозадачными дам делают маленькие дети и заложенный в них материнский инстинкт, который позволяет общается с малышами с чуткостью."Что же до мужчин, то да, теперь мы можем перестать ждать от них умиления, равного нашему, при виде пинеток или щенка. И обижаться на них. Они и правда не настолько эмпатичные", – заключила Юлия Барановская.