Средний размер квартиры по России – 50 квадратных метров.

Средний размер квартиры по России – 50 квадратных метров.Тянущиеся с прошлого года проблемы на отечественном рынке недвижимости, вызванные мировой экономической нестабильностью и геополитическими изменениями, могут заставить застройщиков уменьшить размеры квартир в новостройках. Сокращение площадей нового жилья должно снизить итоговую стоимость для граждан.Оптимизация рынка, как полагают эксперты, может иметь два направления. В первом случае девелоперы уменьшат на определенное количество квадратных метров размеры всех лотов в многоквартирном доме. Во втором случае возможен отказ от части однокомнатных квартир в пользу студий, двухкомнатных – в пользу однокомнатных и так далее.Для конечного потребителя квартиры станут теснее, но дешевле. Специалисты в сфере недвижимости ожидают сокращения доходов населения в 2023 году, а также повышения ставок ипотечных ставок. В итоге застройщикам приходится подстраиваться под потенциальных клиентов.Средний размер квартиры по России сегодня составляет 50 квадратных метров. В Москве этот показатель выше – 54,3. Однако с января по ноябрь прошлого года жилье в столице в среднем было больше на четыре "квадрата". Эксперты полагают, что сокращение площадей недвижимости может продолжиться.К слову, рост ставок по ипотеке в России, действительно, ожидается. На данный момент крупных банков, в том числе, ВТБ и Сбер и уже увеличили проценты по кредитам на недвижимость.