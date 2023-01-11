СледКом на транспорте разбирается в истории с поездом № 705 «Ласточка» маршрута Н.Новгород-Москва, который 10 января более чем на два часа из-за технической неисправности задержался на

СледКом на транспорте разбирается в истории с поездом № 705 «Ласточка» маршрута Н.Новгород-Москва, который 10 января более чем на два часа из-за технической неисправности задержался на станции во Владимире. Отправить этот состав железнодорожникам так и не удалось. Более 300 пассажиров поехали в столицу на следующих «Ласточках» (№733 и №707), прибывших на станцию областного центра в