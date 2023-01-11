Появились подробности возвращения Аллы Пугачевой в Россию.

Появились подробности возвращения Аллы Пугачевой в Россию.Уже который месяц Примадонна российской эстрады живет за границей. Вместе с детьми и опальным муженьком, который, поливая грязью свою родину, потерял все, она обосновалась в Израиле. Уехало туда семейство еще прошлой весной, и в отличие от Максима Галкина* Алла Пугачева на время приезжала домой.Ее сентябрьский визит был коротким и многим не понятным, ведь в конце концов артистка вновь уехала, после чего из-за бугра назвала соотечественников "холопами" и "рабами". Но после появившейся сегодня в СМИ информации, ее гнев и желание поскорее покинуть родину становится понятным.Только сейчас источники, знакомые с жизнью Примадонны, рассказали историю о том, как удравшая из Израиля Алла Пугачева молит о возвращении Максима Галкина* в Россию. Говорят, что во время последнего пребывания на родине звезда ходила по большим начальникам на телевидении, прося вернуть ее мужу работу."Алла Борисовна обошла немало кабинетов", – приводит слова источника , отметив, что в ход шли даже самые серьезные обещания.Примадонна клялась, что ее супруг перестанет писать политические посты в своем микроблоге. Но ее старания оказались напрасными. Алле Пугачевой на ее мольбы ответили, что вернувшегося в Россию и на телеэкраны Максима Галкина* обиженные люди просто не примут.*Признан иностранными агентом, согласно решению Минюста РФ.