14 января с 11:30 до 14:00 во Владимире пройдет XII забег Дедов Морозов и Снегурочек, из-за чего в центре города будет ограничено движение всех видов транспорта, а также изменены автобусные маршруты.

14 января с 11:30 до 14:00 во Владимире пройдет XII забег Дедов Морозов и Снегурочек, из-за чего в центре города будет ограничено движение всех видов транспорта, а также изменены автобусные маршруты. Для проезда автомобиля будут закрыты улицы Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Объехать можно будет