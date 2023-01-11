Власти напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД и о заблаговременном выборе путей объезда.

В центре Владимира 14 января из-за Дедов Морозов ограничат движение машин. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Участники побегут от Золотых ворот до Соборной площади. С 11-30 до 14 часов проезд будет перекрыт по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской. Объезд будет организован по Студеной Горе, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали. На 2,5 часа изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.Власти напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД и о заблаговременном выборе путей объезда.