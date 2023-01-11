В Калмыкии подросток совершил убийство. Он взял ключи от автомобиля у знакомого, сел за руль и сбил пожилого мужчину. Молодой человек без водительского удостоверения попросту не заметил ..

В Калмыкии подросток совершил убийство. Он взял ключи от автомобиля у знакомого, сел за руль и сбил пожилого мужчину. Молодой человек без водительского удостоверения попросту не заметил пешехода.Как сообщает , пенсионер скончался от полученных травм, а подросток скрылся с места аварии. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.