Объём вложений превысит 500 млн рублей.

В Киржачском районе будут производить экологичный заполнитель для энергоэффективного бетона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.В технопарке «ИКСЭл» «Группа компаний КТБ» начнёт строительство предприятия по производству стекловидного заполнителя. Завод планируется открыть в следующем году. Объём вложений превысит 500 млн рублей. Планируется, что инвестор создаст 50 рабочих мест.В пресс-службе правительства области подчеркнули, что соглашение о реализации проекта между компанией и Агентством экономического развития Владимирской области уже подписано.