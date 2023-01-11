В этом году в Киржачском районе начнется строительство нового предприятия, на котором будет производиться стекловидный заполнитель для энергоэффективного бетона. Об этом рассказали в

В этом году в Киржачском районе начнется строительство нового предприятия, на котором будет производиться стекловидный заполнитель для энергоэффективного бетона. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области. Объект планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. В проект будет инвестировано 500 млн рублей. На новом предприятии первоначально планируется создать 30 рабочих мест. В 2025 году