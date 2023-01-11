С начала аномальных морозов россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще. Отмечается, что продажи товаров данной категории в шесть раз выросли в Екатеринбурге и Перми, в ..

С начала аномальных морозов россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще. Отмечается, что продажи товаров данной категории в шесть раз выросли в Екатеринбурге и Перми, в четыре раза — в Казани и Нижнем Новгороде.Жители Петербурга покупали отопительное оборудование на 30% чаще, а москвичи — на 25%, отмечает . Кроме того, спрос вырос относительно января прошлого года.