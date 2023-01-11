В указанные периоды в трансляциях программ каналов первого и второго мультиплексов могут быть перебои.

В январе во Владимирской области три раза планово отключат телерадиовещание. Об этом рассказывает Владимирский радиотелевизионный передающий центр.Работы пройдут 16 января с 2 часов ночи до 11 дня в деревне Быково, 23 января с 10 до 16 часов в Александрове и 30 января с 10 до 16 часов в Вязниках.В указанные периоды в трансляциях программ каналов первого и второго мультиплексов могут быть перебои.