Два года он проведёт в колонии-поселении.

В Юрьев-Польском водитель получил 2 года тюрьмы за гибель 16-летней девушки в ДТП. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в прокуратуре Владимирской области.В конце июня мужчина, находясь за рулём Ford Fuision, ехал по улице 1 Мая в сторону Петропавловского переулка. Подъезжая к «зебре», он не сбавил скорость. В этот момент на пешеходный переход вышла девушка. Автомобилист сбил её. От полученной открытой черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась.На суде виновник аварии во всём признался. Следующие два года он проведёт в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.