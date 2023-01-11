Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тепла не хватает
Комнаты приходится греть феном. Жители...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тепла не хватает
Комнаты приходится греть феном. Жители Юрьевца жалуются на полутёплые батареи в своих квартирах.
- Островок тепла
Ответ на "холодный" вызов января. В Вязниковском районе заработал очередной мобильный пункт обогрева для водителей.
- Остаёмся зимовать
Добрый порыв не оценили. Лебеди из Красной Горбатки продемонстрировали спасателям, что им не нужна помощь.