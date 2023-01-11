Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Тепла не хватает Комнаты приходится греть феном. Жители...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Тепла не хватаетКомнаты приходится греть феном. Жители Юрьевца жалуются на полутёплые батареи в своих квартирах.- Островок теплаОтвет на "холодный" вызов января. В Вязниковском районе заработал очередной мобильный пункт обогрева для водителей.- Остаёмся зимоватьДобрый порыв не оценили. Лебеди из Красной Горбатки продемонстрировали спасателям, что им не нужна помощь.