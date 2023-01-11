Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Танковая дуэль Танкист-доброволец из...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Танковая дуэльТанкист-доброволец из Александровского района прославился на всю страну. Его фланговый манёвр позволил поразить в одном бою два украинских танка.- Ничего лишнегоВысотность в норме - люди заселяются в квартиры. Счастливый конец пятилетней эпопеи с коммунаровскими дольщиками.- Островок теплаОтвет на "холодный" вызов января. В Вязниковском районе заработал мобильный пункт обогрева для водителей.