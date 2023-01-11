Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Танковая дуэль
Танкист-доброволец из...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Танковая дуэль
Танкист-доброволец из Александровского района прославился на всю страну. Его фланговый манёвр позволил поразить в одном бою два украинских танка.
- Ничего лишнего
Высотность в норме - люди заселяются в квартиры. Счастливый конец пятилетней эпопеи с коммунаровскими дольщиками.
- Островок тепла
Ответ на "холодный" вызов января. В Вязниковском районе заработал мобильный пункт обогрева для водителей.