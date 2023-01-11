Во Владимире задержали мужчину, который украл новогоднюю пихту с летней веранды кафе. Произошло это не абы где, а прямо на улице Большой Московской. Воришку вычислили по камерам наружного

Во Владимире задержали мужчину, который украл новогоднюю пихту с летней веранды кафе. Произошло это не абы где, а прямо на улице Большой Московской. Воришку вычислили по камерам наружного наблюдения. Задержанный признался, что не смог устоять перед красиво украшенным деревом и решил забрать его домой. Но ёлочка до места так и не добралась. Мужчина был настолько