В 2022 году доля мужчин, не ведущих здоровый образ жизни, выросла до 55% против 40% год назад,...

В 2022 году доля мужчин, не ведущих здоровый образ жизни, выросла до 55% против 40% год назад, оценил Росстат. У женщин тенденция обратная.Эксперты объясняют это стрессами прошлого года, сообщает РБК https://www.rbc.ru/economics/11/01/2023/63bd3e659a79471e333907faНаибольший прирост был зафиксирован во Владимирской области (плюс 38 %), Крыму (33 %), Калмыкии и Волгоградской области (30 и 31 - соответственно).А вот в столицах сильный пол бережет себя куда лучше. В Москве мужчин с нездоровым образом жизни стало больше всего на 8 %, а в Санкт-Петербурге — на 12.Фото https://www.pxfuel.com/en