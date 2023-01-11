Деньги получат специалисты первичного звена здравоохранения и работники скорой. Поддержка предусмотрена врачам и медсёстрам районных больниц, а также специалистам узкой направленности.

Медики дефицитных специальностей начнут получать ежемесячные социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Размер выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.Первые начисления произойдут в феврале. Деньги получат специалисты первичного звена здравоохранения и работники скорой. Поддержка предусмотрена также врачам и медсёстрам районных больниц и специалистам узкой направленности.В региональном департаменте здравоохранения отметили, что для Владимирской области это важная тема, так как специалисты зачастую уезжают за большими зарплатами в соседние регионы. На сегодняшний день в области не достаёт порядка тысячи специалистов. Особенно остро их нехватка чувствуется в районах.«Реализация этой задачи поручена Социальному фонду, который будет производить выплаты за счёт средств ОМС. А регионам предложено предусмотреть в своих бюджетах выплаты медикам за работу, которая не входит в перечень ОМС. В основном это скорая и первичная медико-санитарная помощь, включая диспансерное наблюдение», - рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.