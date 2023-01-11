Полиция завела уголовное дело. Подозреваемого пока отпустили под подписку.

Во Владимире 24-летний мужчина украл новогоднюю пихту с летней веранды кафе на Большой Московской. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемый задержан.После кражи владелец заведения написал заявление в полицию. Ущерб оценён в 5000 рублей.Изучив видеокамер, сотрудники МВД установили злоумышленника. Парень стащил дерево, чтобы создать себе новогоднее настроение и украсить хвойной красавицей свою квартиру. Однако пьяный владимирец так и не донёс ёлку до дома. Похищенное дерево он бросил по дороге. Создать новогоднюю атмосферу не получилось. Вероятно, что следующий Новый год фигурант будет отмечать на шконке в окружении зэков.Полиция завела уголовное дело. Подозреваемого пока отпустили под подписку.