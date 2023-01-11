Во Владимире компания, предоставляющая питание для роддома №2, производила продукцию с нарушением элементарных санитарных правил. Это привело к появлению групп кишечных палочек на

Во Владимире компания, предоставляющая питание для роддома №2, производила продукцию с нарушением элементарных санитарных правил. Это привело к появлению групп кишечных палочек на инвентаре. Кишечные палочки, попадая в организм человека, могут стать причиной острых пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, что могло повлечь причинение серьезного вреда здоровью рожениц и их новорожденных детей. Изготовление велось в арендованном