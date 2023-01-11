Во Владимире будет ограничено движение транспорта в связи с забегом Дедов Морозов Во время...

Во Владимире будет ограничено движение транспорта в связи с забегом Дедов МорозовВо время проведения XII забега Дедов Морозов и Снегурочек в субботу, 14 января 2023 года, с 11-30 до 14-00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе.Объезд будет осуществляться по ул. Студеная гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, объясняет пресс-служба горадминистрации.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Автобусные маршруты:- №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут двигаться в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали:- маршруты №№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от Студеной горы до площади Фрунзе будут следовать через остановки «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок» - «Воронцовский переулок» - «Стадион «Лыбедь».- маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от Студеной горы до ул. Луначарского будут следовать через остановочные пункты «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок».- маршрут № 16С на участке от Студеной горы до ул. Муромской будет следовать через остановочные пункты «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок».- маршрут № 28 на участке от Студеной горы до Владимирского юридического института будет следовать через остановочные пункты «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок» - «Воронцовский переулок» - «Стадион «Лыбедь».- маршрут № 33С на участке от Студеной горы до Областной администрации будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».Троллейбусные маршруты:№ 1 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».№№ 2 и 8 - работу приостанавливают.№ 5 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе - Вокзал.№ 7 - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.Фото: https://vladimir-city.ru/