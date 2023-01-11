Нужно построить 2,2 км дорог.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов провел первый в 2023 году личный приём граждан. Одним из ключевых вопросов, волнующих горожан, остаётся строительство дорог в отдалённых микрорайонах.К градоначальнику обратилась жительница Спасского Екатерина Сухова. Она просит поставить на кадастровый учет проезжую часть по улицам Раздольная и Сторонка для её содержания.Глава города пояснил, что в 2023 году власти планируют сформировать здесь земельный участок для строительства дороги. Что касается обслуживания автомагистрали, то сейчас, например за уборку снега, отвечает МКУ «Благоустройство».Дмитрий Викторович добавил, что в Спасском для обеспечения земель многодетных семей подъездными путями требуется построить 2,2 км дорог. Стоимость реализации проекта составляет 180 млн рублей. Власти изучают возможность включения строительства в городскую инвестиционную программу.