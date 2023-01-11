Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Во Владимире осудят руководителя фирмы, которая едва не отравила рожениц Роддома №2. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.С 1 января по 17 марта 2022 года компания, которую возглавляет житель Коми, готовила лечебное питание для Роддома №2. Кухня находилась в арендованном подвале на Гагарина-18. Во время проверки выяснилось, что местные «повара» развели в помещении антисанитарию. По результатам лабораторных исследований на инвентаре была найдена кишечная палочка.Гендиректор организации признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.