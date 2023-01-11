С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178802 владимирцев.

Во Владимирской области 11 января выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Собинском, по 1 - в Петушинском, Александровском и Суздальском районах. Еще двое заболевших добавилось в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178802 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49663 заболевших во Владимире, 21127 - в Ковровском районе и 19299 - в округе Муром.