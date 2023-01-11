Рост «антизожников» эксперты объясняют частичной мобилизацией и проведением СВО.

Владимирская область возглавила список регионов с наибольшим приростом мужчин, которые ведут нездоровый образ жизни. Количество курящих и регулярно пьющих владимирцев достигло 38%.Как сообщают коллеги из , в целом по стране почти 55% (30 млн) мужчин не ведут здоровый образ жизни. Рост «антизожников» эксперты объясняют частичной мобилизацией и проведением СВО. Интересно, что во времена ковида показатель достигал 62%.В целом россиян делят на три категории: высокая приверженность ЗОЖ (не курят, мало пьют, занимаются спортом и перешли на здоровое питание), удовлетворительная (позволяют себе больше, чем первые) и ведущие нездоровый образ жизни. К первой группе относятся 5,4%, а ко второй чуть меньше 40%.Для сравнения, более 71% российских женщин предпочитают здоровый образ жизни.