Во Владимирской области будут судить фигурантов истории о криминальных раскопках на археологических...

Во Владимирской области будут судить фигурантов истории о криминальных раскопках на археологических объектах федерального значения.По информации прокуратуры региона - в октябре 2020 года обвиняемые с помощью металлоискателя незаконно искали старинные предметы вблизи села Казнево Муромского района. Эта территория считается объектом культурного наследия федерального значения «Два могильника муромы» (грунтовый могильник «Казневский», VII-X вв.).Таким образом «черные копатели» нарушили культурный слой памятника. Аналогичное они "провернули" и в 2020-2021 годах вблизи деревни Михайлово Муромского района - на территории грунтового могильника «Михайлово I» VII-XI вв.Всего было украдено 999 предметов 62 наименований: оружие, монеты и пр. Изъятые артефакты обвиняемые планировали сбыть в частные коллекции.Теперь «археологам» грозит наказание в виде штрафа (до 1 миллиона рублей), а также лишение свободы на срок до 6 лет.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области