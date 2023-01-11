Во Владимире прокурором направлено в суд уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических...

Во Владимире прокурором направлено в суд уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания или отравления людейПрокуратурой города Владимира было установлено, что с 01.01.2022 по 17.03.2022 коммерческая организация, в которой обвиняемый являлся генеральным директором, готовила лечебное питание для ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г.Владимира». В арендованном подвальном помещении на ул.Гагарина.Вскрыты многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. А именно, непроведение лабораторных исследований при осуществлении контроля за качеством изготавливаемой продукции. А также, ненадлежащее проведение работ по уборке помещений, в результате чего в кухне завелись насекомые. Плюс полное отсутствие дезинфицирующих средств на предприятии, неоснащение его моечным оборудованием и инвентарём.На поверхности инвентаря, используемого в приготовления питания, найдены группы кишечных палочек, которые попадая в организм человека, могут являться причиной острых пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. А значит, возможное причинение серьёзного вреда здоровью рожениц и их новорожденных детей.Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд.Фото https://www.pxfuel.com