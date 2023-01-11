Из-за неисправности печного оборудования на пожаре в Киржачском районе пострадал мужчина. 10...

Из-за неисправности печного оборудования на пожаре в Киржачском районе пострадал мужчина.10 января в 11.26 поступило сообщение о пожаре частного деревянного жилого дома в деревне Скоморохово. Как установили позднее дознаватели, пожар начался из-за неисправности печи. На момент происшествия в доме находились мужчина и женщина, после звонка в пожарную охрану они попытались спасти имущество, но мужчина, к сожалению, успел получить ожоги и был госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Пожар ликвидирован на площади 100 кв.м., сотрудниками МЧС не допущен переход огня на соседние строения.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.