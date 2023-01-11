Накануне в 17:44 по техническим причинам на станции Владимир было задержано отправление поезда...

Накануне в 17:44 по техническим причинам на станции Владимир было задержано отправление поезда «Ласточка» №705 сообщением Нижний Новгород - Москва.Пассажиры поезда «Ласточка» №705 сообщением Нижний Новгород – Москва отправлены со ст. Владимир к месту назначения поездами «Ласточка» №733 и №707 сообщением Нижний Новгород – Москва, сообщила пресс-служба ГЖД.Во время нахождения в вагонах пассажиров в поезде поддерживался температурный режим, работали санитарные комнаты, предоставлялась питьевая вода, подчеркнули железнодорожники. Также Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.Фото пресс-служба ГЖД.