Во Владимирской области продолжается внедрение проекта по созданию системы долговременного ухода за...

Во Владимирской области продолжается внедрение проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.Напомним, создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, началось в 2019 году в рамках национального проекта «Демография».Пилотный проект по внедрению такой системы был запущен в шести российских регионах годом ранее. В том числе и во Владимирской области.Известно, что с 2021 года уже 24 региона подключились к новой программе. И постепенно география участников расширяется.В 2023 году в нашем регионе будет продолжено внедрение пилотного проекта. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты Любовь Кукушкина в своем официальном телеграм-канале.Проект предусматривает обучение сотрудников, предоставление услуги сиделки и приобретение в пунктах проката средств реабилитации.В 2022 году удалось добиться введения дополнительных ставок сиделок в стационарных учреждениях социального обслуживания. 96 нуждающихся жителей города. Владимира получили бесплатные услуги сиделки на дому (28 часов в неделю).Фото: pxfuel.com