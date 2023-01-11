В Боголюбове местные жители организовали производство маскировочных сетей для нужд СВО. Всего за...

В Боголюбове местные жители организовали производство маскировочных сетей для нужд СВО. Всего за месяц работы волонтеры отправили на фронт более ста таких изделий. Репортаж Ольги Яцык.Это естественные эмоции, когда говоришь о том, что важно и дорого. Наталья Соловьева - волонтер народного движения "Zа Наших - 33 регион". Здесь, в поселке Боголюбово собирают помощь для нужд СВО. Фронту необходимы маскировочные сети, поэтому главный акцент сейчас именно на них. К работе подключились местные предприятия, которые обеспечивают волонтеров материалами.Наталья Соболева, волонтер движения «Zа Наших — 33 регион»:- Мы нуждаемся в руках. Нам очень необходимы свободные руки. Нам очень хорошо помогают школы. И местные школы, и Новосельская, и Боголюбовская, и городские школы, например 26-я. Музыкальная школа очень помогает. Они в рамках программы патриотического воспитания детей просто берут парашюты и на уроках физкультуры, ОБЖ, берут и разрезают нам по определенной технологии на ленточки из которых мы потом делаем галстуки эти.За работой мы застали всего восемь человек, но еще около тридцати активистов плетут сети дома. По словам Светланы, техника довольно простая. Хозяйки, которые хотя бы раз в жизни пекли хворост, с легкостью освоят все нюансы. На сеть размером два на три метра уходит, в среднем, один день.Светлана Логинова, волонтер:- Здесь есть прорезь. Такие штучки нам делают готовые. Все. Ну, как-то чувствуешь свою причастность. Хоть, может, поможем мы чем-то.Сети используют для маскировки боевой техники (это зеленая расцветка), для укрытия окопов или солдат. Здесь уже будет уместен вот такой "грязный" оттенок. Так как погода не всегда снежная. Елена из семьи военных, поэтому считает эту посильную работу своим непосредственным долгом.Евгения Короткова, волонтер:- Мы уже получали, так скажем, отзывы от ребят с фронта, что наши сети - самые крутые сети, которые делают в России. Сегодня ровно месяц, как здесь изготавливаются сети. Больше ста сетей мы сделали. Вы представляете, как круто осознавать, что мы спасли уже, вот я в это верю, спасли и спасаем реальные жизни.В этих мешках - очередная партия, которая вскоре отправится в зону СВО. Кроме Боголюбова, к помощи подключились волонтерские организации из Владимира, Суздаля, Коврова и Судогды. Скоро прибудут маскхалаты из Вязников и маскировочные сети из Петушков. Свою помощь предложил и Свято-Боголюбский женский монастырь. Волонтеры на этом не останавливаются и планируют расширить географию своей деятельности. Ведь запрос на помощь для фронта довольно велик.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир