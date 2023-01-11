Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в сугробе на одной из улиц СНТ «Белая речка»...

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в сугробе на одной из улиц СНТ «Белая речка» Кольчугинского района.Кольчугинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего задержан 47-летний местный житель, сообщила пресс-служба СУ СК Владимирской области.По версии следствия, 8 января 2023 года в ходе распития спиртного между приятелями произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый нанес 60-летнему знакомому ножевое ранение. Потерпевший попытался добраться домой, но скончался по дороге от обильной кровопотери.Решается вопрос об избрании меры пресечения.Фото https://www.pxfuel.com/en